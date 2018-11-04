بالصور .. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مبنى محافظة القُدس

رحلة المعاناة.. من الفقر والعنف في أمريكا الوسطى إلى الموت بالمكسيك

كتبت – إيمان محمود

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مبنى محافظة القُدس الواقعة شمالي العاصمة المُحتلة، ما أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام.

ونقلت سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني الفلسطيني، وجمعية الهلال الأحمر الإصابات، التي وصفتها بأنها ما بين متوسطة وطفيفة.

وحاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى المحافظة، واقتحمته واعتدت على الموظفين بداخله، وألقت قنابل الغاز السام بكثافة داخل غرف المكاتب، كما اقتحمت مقر وزارة شؤون القُدس.

واقتحم جنود الاحتلال مكتب وزير شؤون القدس عدنان الحسيني وعبثوا بالملفات الخاصة بالوزارة.

ويعتصم عشرات المواطنين قرب المحافظة في محاولة من أجل دفع جيش الاحتلال لمغادرتها، وتدور مواجهات متقطعة في المكان.