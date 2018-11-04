18 ألف ياباني يتظاهرون ضد تعديل الدستور أمام البرلمان

طوكيو - (د ب أ):

تم تنظيم مسيرة حاشدة تعارض جهود إدارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي لتعديل الدستور أمام مبنى البرلمان الياباني "الدايت" في طوكيو أمس السبت، بمناسبة الذكرى الـ72 لاصدار الدستور، طبقا لما ذكرته صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية اليوم الاحد.

وطبقا للمنظمين، شارك حوالي 18 ألف شخص في المسيرة التي ضمت مجموعات من المواطنين ترفض تعديل آبي للمادة التاسعة من الدستور.

وهتف المتظاهرون بشعارات "إننا ضد تعديل الدستور" و"دعونا نوقف تعديل الدستور بجميع الوسائل" جنبا إلى جنب مع مشرعين من أحزاب المعارضة وخبراء دستوريين.

ويسعى آبي وهو من السياسيين الصقور في اليابان لإجراء تعديل على الدستور بحيث يمكن أن يكون لبلاده قوات عسكرية مدربة ومجهزة بأحدث العتاد في خضم تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية وقيام الصين بتعزيز ترسانتها من الأسلحة.

وقاد الائتلاف الحاكم برئاسة آبي جهودا لدفع وتمرير مشروع قانون مثير للجدل عام 2015 يسمح للجيش الياباني الذى يطلق عليه اسم "قوات الدفاع عن النفس" بالمشاركة في حروب في الخارج، على الرغم من أن الكثير من الباحثين يقولون إن هذه الخطوة تخالف الدستور.

وتحظر الفقرة التاسعة من الدستور استخدام القوة لتسوية نزاعات دولية.