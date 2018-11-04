متحدث أمريكي يغير اسمه على تويتر لـ"منتدى شباب العالم"

كتبت – إيمان محمود

انطلقت فعاليات اليوم الثاني، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.

ومن بين الشباب المتحدثين في إحدى جلسات المنتدى، شاب أمريكي يدعى "ريان بيني" وهو يعمل في مجال "السوشيال ميديا" وتأثيرها على المجتمع وكيفية الوصول للشباب والتحدث والتفاهم معهم من خلال السوشيال ميديا، بحسب موقع "الخليج 365".

الحساب الخاص بريان بيني على موقع "تويتر" هو واحد من أكثر حسابات المشاركين بالمنتدى تفاعلاً، حيث يقوم بين الحين والأخر بنشر صورة أو فيديو متعلق بالمنتدى، معبرًا عن سعادته في نفس الوقت بالقدوم إلى مصر والمشاركة في المنتدى، حتى أنه قام بتغير اسمه على "تويتر"، مستخدمًا "هاشتاج" المنتدى #WorldYouthForum.

ريان يقوم بتوثيق كل لحظة منذ دخوله المطار في بلده وحتى وصوله إلى مصر، حيث نشر صورة أثناء تواجده في استراحة المطار الـVIP، كذلك صورة من داخل الطائرة التي استقلها للوصول إلى مصر، حيث كانت تابعة لشركة مصر للطيران.