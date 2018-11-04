تقرير: ماي تتوصل لاتفاق بشأن حدود ايرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد ال

لندن - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري اليوم الاحد بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توصلت لاتفاق يتيح لبريطانيا البقاء ضمن الاتحاد الجمركي الاوروبي عقب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكزت)، وتجنب وجود حدود متشددة في إيرلندا.

ويعني هذا ايجاد لحل لأكبر مشكلة تواجه مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الاوروبي.

ورغم ذلك، وصف متحدث حكومي في لندن تقرير صحيفة "صنداي تايمز" بأن ماي توصلت لاتفاق مع بروكسل لحل ما يطلق عليه مسألة إيرلندا بأنه " تكهنات".

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه تم " إحراز تقدم جيد" في المفاوضات.

يشار إلى أن لندن وبروكسل على خلاف بشأن كيفية منع عودة حدود متشددة بين جمهورية إيرلندا، وإيرلندا الشمالية التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا في نهاية مارس2019.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا للاتفاق، سيكون استمرار وجود بريطانيا في الاتحاد الجمركي مؤقتا. وتعتزم ماي مناقشة الخطة مع حكومتها بعد غد الثلاثاء، وفقا للتقرير.

ويشار إلى أن قضية الحدود الايرلندية تمثل حجر عثرة في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قالت في وقت سابق إنه " تم تسوية 95% من اتفاق الانسحاب وبنوده".

ويخشى كثيرون من أن إعادة تطبيق قيود على الحدود بين إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي، قد يثير توترات في المنطقة التي شهدت صراعات في الماضي.