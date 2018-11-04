مقتل سبعة داعشيين في قصف جوي شرق أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون اليوم الاحد أن سبعة مسلحين على الاقل من تنظيم عناصر الدولة الاسلامية "داعش" قتلوا خلال قصف جوي للقوات الاجنبية في إقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم الاحد.

وذكر فيلق سلاب 201 ، التابع للجيش الافغاني في بيان أن مروحية تابعة للقوات الاجنبية استهدفت مخبأ تابعا لداعش اليوم الاحد في منطقة نازيان.

ولم يكشف الفيلق العسكري عن مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، وقع اشتباك منفصل بين قوات الامن وعناصر طالبان بإقليم بلخ شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكر مسؤولون عسكريون من إقليم بلخ أن الاشتباك بدأ أمس السبت في قرية جورتيبا بمنطقة شامتال بالاقليم.

وخلال الاشتباك، صادر مسؤولو الامن أسلحة تخص المسلحين.