بلومبرج: ليلة الإثنين خط فاصل في عالم النفط مع بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران

واشنطن (د ب أ)

ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، السبت، أن منتصف ليل الأحد / الإثنين سيكون هو البداية لوضع خط فاصل فى عالم النفط.

وأضافت أنه اعتبارًا من ذلك الموعد، سيكون أي طرف يحصل على النفط من إيران عرضة لإجراءات من جانب الحكومة الأمريكية، بموجب عقوبات من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

وبينما خففت الولايات المتحدة من موقفها تجاه ثالث أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط يوم الجمعة، حيث سمحت باستمرار بعض التجارة، فإن الصادرات تتراجع بالفعل.

وتراجعت الصادرات بالفعل بنسبة 37% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعيد فرض عقوبات على إيران، وفور دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الجاري، يمكن أن يصبح اضطراب العرض الكلي هو الأكبر منذ أن اندلعت في ليبيا حربا أهلية في بداية هذا العقد، حسب "بلومبرج".

وستمنح الولايات المتحدة إعفاءات إلى ثماني حكومات وكيانات بشرط أن تكون أي مشتريات من إيران في "مستويات منخفضة للغاية"، حسبما ذكر وزير الخارجية مايك بومبيو الجمعة.

لكن إدارة ترامب في نهاية المطاف تسعى للضغط على مبيعات إيران نحو "صفر" – بشكل يحتمل أن يترك فجوة سيكون من الصعب على المنتجين حتى الكبار منهم مثل المملكة العربية السعودية تجسيرها.