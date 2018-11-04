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    "سونا": البشير يزور مصر الثلاثاء للمشاركة في منتدى شباب العالم

    12:25 ص الأحد 04 نوفمبر 2018
    "سونا": البشير يزور مصر الثلاثاء للمشاركة في منتدى شباب العالم

    الخرطوم (أ ش أ)

    ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الرئيس السوداني عمر البشير، سيقوم بزيارة مصر يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي بدأت فعالياته مساء السبت بمدينة شرم الشيخ.
    وقالت وكالة السودان الرسمية، إن البشير سيتوجه إلى مصر الثلاثاء المقبل على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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