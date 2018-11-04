الرئيس اليمني يتوعد بسقوط الحوثيين ورفع العلم في قمة جبل مران بصعدة

صنعاء (د ب أ)

توعد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء السبت، بسقوط علم حوثي إيران "كما سقط علم الاستعمار البريطاني في مثل هذه الأيام في شهر نوفمبر العظيم وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية فوق قمم جبال مران (بمحافظة صعدة شمال اليمن) وإن النصر قريب".

جاء ذلك خلال اتصاله بقائد لواء العروبة العميد عبدالكريم السدعي، مشيدًا بما وصفه "بالبطولات التي يسطرها الأبطال في جبهتي الملاحيظ وكتاف بصعدة، تباعا بدعم وإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأكد هادي أن "هذه الانتصارات النوعية هادفة إلى تحرير محافظة صعدة من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الخبيثة لينعم الوطن والشعب اليمني بالأمن والاستقرار والطمأنينة".

وقال "قريباً سيرفع علم الجمهورية في قمم جبال مران (المعقل الرئيسي لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي)، وإن هذه العمليات العسكرية النوعية ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة".

من جانبه أوضح السدعي أن قوات الجيش الوطني "تقدمت في جبهة الملاحيظ أكثر من 40 كم باتجاه قمة جبل مران، وحررت أكثر من 20 قرية كانت مليشيا الحوثي الانقلابية تسيطر عليها".

وأكد السدعي أن "قوات الجيش الوطني أصبحت الآن مطلة على "مثلث مران" أبرز مواقع المليشيا في وادي خلب، وأن الجيش الوطني سيرفع علم الجمهورية في أعلى قمة "جبل مران" في القريب العاجل".

وكثفت قوات الجيش الحكومي بمساندة قوات التحالف العربي عملياتها العسكرية منذ أيام في عدة جبهات بمحافظتي صعدة والحديدة، محققة تقدم نوعي باتجاه مواقع الحوثيين، تزامناً مع دعوات الأمم المتحدة إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف المتصارعة في اليمن لإنهاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو أربع سنوات.