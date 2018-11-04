بومبيو: عقوبات أمريكا تستهدف النظام الإيراني وليس الشعب

القاهرة - مصراوي:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيتم فرض عقوبات "قاسية" على النظام الحاكم في إيران.

وكتب بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه في الخامس من نوفمبر سوف يتم فرض عقوبات قاسية على نظام إيران الحاكم، والهدف منها هو إجبار إيران على التخلي عن أنشطتها المدمرة.

وأضاف بومبيو، أن تلك العقوبات سوف تستهدف النظام الحاكم وليس الشعب، الذي عانى آلاف سوء إدارة الحكومة وسرقتها ووحشيتها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعيد جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتي كان تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني منذ عام 2015.

وأعلن بومبيو حينئذ أنه سيتم منح تنازلات مؤقتة لثمان دول للسماح لها باستيراد النفط الإيراني مؤقتًا، وأن تلك الإعفاءات ستعطي الدول الثماني "أسابيع" إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني، وأن هذا يهدف للإبقاء على أسعار النفط مستقرة.