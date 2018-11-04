ترامب: حشودي أكبر من حشود أوباما

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن ثمة إقرارًا الآن بأن حشوده الجماهيرية تفوق حشود سلفه باراك أوباما.

ولدى وصوله ولاية مونتانا، في إطار نشاطه الانتخابي مع استحقاق التجديد النصفي، غرد ترامب على تويتر قائلا: "على الأقل يعترف الجميع أن حشودي الجماهيرية أكبر بكثير مما كانت عليه حشود باراك أوباما".

وبحسب موقع (واشنطن إجزامنر) فإن ترامب دأب على التركيز على حجم الحشود الجماهيرية، وأبرز المواقف الخاصة بذلك كان في خطاب تنصيبه في يناير 2017 حين اتهم الإعلام بعدم الدقة في تصوير حجم الحشود.