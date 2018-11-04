أبرز عناوين الصحف: كيف أثر مقتل "خاشقجي" على الحرب في اليمن

كتب - مصراوي:

نشرت صحيفة ديلي تلجراف مقالا كتبه، رامان غفامي، وهو محلل سياسي إيراني مختص في الشرق الأوسط، يقول فيه إن العقوبات وحدها هي التي "تردع إيران عن دعمها للمتطرفين الأجانب"، وطالبت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت، بتعليق توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية، ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالًا للكاتب آدم بارون، عن تأثير مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، على الحرب الأهلية في اليمن.