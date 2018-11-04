أبرز عناوين الصحف: كيف أثر مقتل "خاشقجي" على الحرب في اليمن
كتب - مصراوي:
نشرت صحيفة ديلي تلجراف مقالا كتبه، رامان غفامي، وهو محلل سياسي إيراني مختص في الشرق الأوسط، يقول فيه إن العقوبات وحدها هي التي "تردع إيران عن دعمها للمتطرفين الأجانب"، وطالبت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت، بتعليق توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية، ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالًا للكاتب آدم بارون، عن تأثير مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، على الحرب الأهلية في اليمن.
الخبر التالى:نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب على فرض العقوبات ضد إيران
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة: وفد أمني مصري يغادر غزة بعد يومين من المباحثات
-
بلومبرج: ليلة الإثنين خط فاصل في عالم النفط مع بدء تنفيذ العقوبات
-
بومبيو: عقوبات أمريكا تستهدف النظام الإيراني وليس الشعب
-
روسيا تعد بمساعدة إيران في بيع نفطها بعد تفعيل العقوبات الأمريكية
-
كيف أثر مقتل "خاشقجي" على الحرب في اليمن؟
-
روسيا تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران
-
68
-
51
-
40
-
33
-
32
-
28
-
27
-
27
-
25
-
18
إعلان