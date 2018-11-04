  • عاجل:منتدى شباب العالم -(تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم المنيا منتدى شباب العالم الطقس جمال خاشقجي محمد صلاح أسعار الذهب

    حول العالم في 24 ساعة: وفد أمني مصري يغادر غزة بعد يومين من المباحثات لتثبيت التهدئة

    01:00 ص الأحد 04 نوفمبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: وفد أمني مصري يغادر غزة بعد يومين من المباحثات لتثبيت التهدئة

    المعبر

    كتب – مصراوي:

    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها، مغادرة الوفد الأمني المصري قطاع غزة بعد يومين من إجراء مباحثات بشأن تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فيما وعدت روسيا بمساعدة إيران في مقاومة الجهود الأمريكية لتحجيم مبيعات نفطها، عند تفعيل العقوبات الأمريكية عليها يوم الاثنين.

    وفد أمني مصري غزة فلسطين إسرائيل حركة حماس المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق إيران روسيا الكسندر نوفاك

    الخبر التالى:

    نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب على فرض العقوبات ضد إيران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان