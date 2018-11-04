حول العالم في 24 ساعة: وفد أمني مصري يغادر غزة بعد يومين من المباحثات لتثبيت التهدئة

كتب – مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها، مغادرة الوفد الأمني المصري قطاع غزة بعد يومين من إجراء مباحثات بشأن تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فيما وعدت روسيا بمساعدة إيران في مقاومة الجهود الأمريكية لتحجيم مبيعات نفطها، عند تفعيل العقوبات الأمريكية عليها يوم الاثنين.