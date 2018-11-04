أبرز التصريحات في 24 ساعة: مصر حريصة على منع قيام حرب جديدة بين فلسطين وإسرائيل
كتب – مصراوي:
قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات في المملكة العربية السعودية، إن الدول التي اضطهدت وأخفت صحفيين يجب ألا يروجوا أنهم من أنصار وداعمي حرية التعبير، بينما أكد مسئوول فلسطيني بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبلغ نظيره محمود عباس، في لقائهما السبت، أن مصر تسعى لمنع حرب جديدة على قطاع غزة وليس اتفاقيات رسمية بعيدًا عن القيادة الفلسطينية.
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