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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: مصر حريصة على منع قيام حرب جديدة بين فلسطين وإسرائيل

    12:30 ص الأحد 04 نوفمبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: مصر حريصة على منع قيام حرب جديدة بين فلسطين وإسرائيل

    عزام الأحمد

    كتب – مصراوي:

    قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات في المملكة العربية السعودية، إن الدول التي اضطهدت وأخفت صحفيين يجب ألا يروجوا أنهم من أنصار وداعمي حرية التعبير، بينما أكد مسئوول فلسطيني بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبلغ نظيره محمود عباس، في لقائهما السبت، أن مصر تسعى لمنع حرب جديدة على قطاع غزة وليس اتفاقيات رسمية بعيدًا عن القيادة الفلسطينية.

    فلسطين إسرائيل السعودية حرية التعبير السيسي محمود عباس غزة تركي الفيصل

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