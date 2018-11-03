نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب على فرض العقوبات ضد إيران

تل أبيب (د ب أ)

وجه اليوم السبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرضه عقوبات اقتصادية مجددا على إيران يبدأ تطبيقها بعد غد الإثنين.

وقال نتنياهو وفقا لبيانات صدرت عن مكتبه السبت: "طالبت منذ أعوام بفرض العقوبات الكاملة ثانية على النظام الإرهابي القاتل في إيران الذي يهدد العالم كله".

وأضاف نتنياهو قائلا: " إن أثر العقوبات التي طبقت بالفعل صار ملموسا: فالريال الإيراني هبط والاقتصاد الإيراني تراجع، والنتائج ظاهرة للعيان".

يوجد بين إيران وإسرائيل عداء محتدم، ويعتبر نتنياهو أكبر معارض للاتفاق النووي مع إيران.

وتعتزم الولايات المتحدة البدء بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد عدوتها اللدود إيران بدءا من يوم الإثنين المقبل ، وهي أكثر العقوبات الاقتصادية قسوة في التاريخ، ويأتي ذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران في 2015.

كانت العقوبات الأولية ضد إيران طبقت في أغسطس الماضي.

وتطبق العقوبات الجديدة هذه المرة وبصورة أساسية على صناعة النفط وأيضا على القطاع المالي ومجالات النقل في الموانئ الكبرى في إيران.