العراق: اعتقال عناصر قيادية من "داعش" بمحافظة كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، عن اعتقال العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم قياديون خلال عمليات أمنية في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية لتجفيف منابع وضرب الخلايا النائمة حيث تمكنت ومن خلال عملياتها الناجحة في محافظة كركوك من ألقاء القبض على إرهابي بمنصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في الحويجة وغيرهم.

وأضاف أن القوات ألقت القبض على إرهابيين أحدهم ما يسمى القائد العسكري لعصابات داعش ضمن منطقتي الحويجة والرياض والآخر مسؤول العبوات الناسفة وأحد معاونيه في ناحية الرشاد.

وأشار إلي أن العمليات أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة وعبوات ناسفة ورمانات يديوية متنوعة، في حين ألقت القبض على 4 أهداف إرهابية نوعية وهم مسؤولون عن تنفيذ العمليات الإجرامية في قضاء الحويجة.