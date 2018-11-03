رئيس وزراء أيرلندا: قضية "بريكزيت" ستثير توترا في العلاقات مع بريطانيا

لندن (د ب أ)

حذر رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار اليوم السبت، من أن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكزيت" ستثير توترا في العلاقات بين بريطانيا وأيرلندا، وذلك في ظل التوقف الجزئي للمفاوضات بين لندن والاتحاد الأوروبي حول مسألة الحدود الأيرلندية.

وقال فارادكار لمحطة "أر تي إي" التليفزيونية الحكومية: إن "قضية بريكزيت" قوضت اتفاق الجمعة العظيمة فضلا عن أنها ستثير توترا في العلاقات بين بريطانيا وأيرلندا.

وأضاف فارادكار أن "أي شيء يفصل المجتمعين في أيرلندا الشمالية" هو بمثابة تقويض لهذا الاتفاق.

واتفاق الجمعة العظيمة (اتفاق بلفاست) هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية. وأنهى الاتفاق عقودا من الصراع ونظم مسألة ترسيم الحدود المفتوحة حاليا.

وتعثرت بشكل متكرر المفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس، خاصة فيما يتعلق بقضية الحدود الأيرلندية.

وهناك خلاف بين لندن وبروكسل حول كيفية منع عودة الحدود التي تخضع لقيود مشددة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية التي ستغادر الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا.

ويخشى الكثيرون من أن يؤدي إعادة فرض قيود على الحدود بين أيرلندا الشمالية، التابعة للملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، إلى إثارة التوترات الكامنة في منطقة الصراع السابقة.