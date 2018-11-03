"الناتو": مطلق النار على الجنود الأمريكيين أحد الأفغان

كابل (أ ش أ)

أعلنت قوات (الدعم الحازم) التابعة لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) في أفغانستان، أن مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر على الأراضي الأفغانية في وقت سابق اليوم السبت، جاء جرّاء إطلاق النار من فرد ينتمي لقوات الأمن الدفاعية الوطنية الأفغانية الحليفة لـ"الناتو" في أفغانستان.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - التي أوردت النبأ - أن الضحيتين نُقلا إلى من قاعدة (باجرام) الجوية الأفغانية.

ونقلت الشبكة عن نقلا عن بيان أصدرته قوات (الدعم الحازم) القول إن مصابا يتلقي العلاج الطبي، وهو في حالة مستقرة، لافتا إلى أن اسم العسكري الآخر القتيل سيُعلن عنه في غضون 24 ساعة.

وكانت بعثة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في هجوم وقع بالعاصمة الأفغانية "كابول".

يُشار إلى أن هذا الهجوم الداخلي يُعد الثالث من نوعه الذي يقع ضد قوات "الناتو" من قِبل القوات الأفغانية الحليفة خلال أقل من شهر.