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    بوتين يشارك في احتفالات عيد الوحدة الوطنية الروسي بموسكو غدًا

    07:48 م السبت 03 نوفمبر 2018
    بوتين يشارك في احتفالات عيد الوحدة الوطنية الروسي بموسكو غدًا

    موسكو (أ ش أ)

    أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في احتفالات عيد الوحدة الوطنية غدا الأحد.

    وأضاف الكرملين - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "الفعاليات الاحتفالية ستبدأ بوضع الزهور على نصب مينين وبوزارسكي في الميدان الأحمر بموسكو.. وبعدها سيزور الرئيس معرض يسمى كنوز المتاحف الروسية والذي يعقد في قاعة المعارض المركزية كجزء من منتدى ومعرض يوم الوحدة الوطنية".

    وأشار إلى أن المعرض سيتضمن أكثر من 280 قطعة من 50 متحفا روسيا، مضيفا أن بوتين سيقدم لاحقا جوائز المساهمة في تعزيز وحدة الأمة الروسية وجوائز دولة للمواطنين الأجانب لجدارتهم في تعزيز السلام والصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الشعوب والحفاظ على الترويج للغة والثقافة الروسية في الخارج.

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    Asha
    فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الوحدة الوطنية الروسية موسكو الكرملين
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