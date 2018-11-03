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    حاملة طائرات أمريكية على رأس أكبر مناورة دفاعية تجرى في اليابان

    06:57 م السبت 03 نوفمبر 2018
    حاملة طائرات أمريكية على رأس أكبر مناورة دفاعية تجرى في اليابان

    حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان

    نيويورك (أ ش أ)

    توجهت حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "رونالد ريجان"، للمشاركة على رأس مدمرات يابانية وسفينة حربية كندية في أكبر مناورة للاستعداد القتالي تجري في اليابان وحولها.

    وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن اليابان والولايات المتحدة حشدتا 57 ألفًا من البحارة وقوات البحرية والقوات الجوية من أجل مناورات "السيف المشحوذ" التي تجريانها كل عامين، بزيادة قدرها 11 ألف فرد عن مناورة العام 2016، وتتضمن محاكاة للمعارك الجوية وعمليات الإنزال البرمائي وتدريبات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وتشارك اليابان في المناورات بقوة قوامها 47 ألف فرد تمثل خُمس قواتها المسلحة.

    وانضمت 8 سفن حربية أخرى إلى حاملة الطائرات من أجل مناورات حربية مضادة للغواصات، فيما ينظر إليه على أنه استعراض للقوة في مياه تخشى واشنطن وطوكيو من خضوعها المتزايد لنفوذ بكين.
    ومن المقرر أن يتابع مراقبون من بريطانيا وفرنسا واستراليا وكوريا الجنوبية المناورات التي تبدأ بعد غد /الاثنين/ وتنتهي الخميس.
    ويتزامن الاهتمام الغربي المتزايد بالأمن الآسيوي، والذي يتضمن مسألة برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي، مع رغبة يابانية أكبر في تدعيم دبلوماسيتها الإقليمية باستعراض القوة العسكرية.

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    حاملة طائرات الطاقة النووية رونالد ريجان الولايات المتحدة اليابان

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