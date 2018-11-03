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    أردوغان: لقاء مرتقب مع ترامب قريبًا في باريس

    06:56 م السبت 03 نوفمبر 2018
    أردوغان: لقاء مرتقب مع ترامب قريبًا في باريس

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي، دونالد تراباريسمب، خلال اجتماع دولي في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

    جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في إسطنبول، عقب انتهاء اجتماع المجلس الاستراتيجي التركي الأوكراني رفيع المستوى.

    وخلال المؤتمر، تطرق أردوغان إلى خارطة الطريق مع الولايات المتحدة، بخصوص منطقة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

    وشدد على أن هدف تركيا، خروج تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي من منبج بأسرع وقت.

    أردوغان دونالد ترامب باريس تركيا الولايات المتحدة بيترو بوروشينكو

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