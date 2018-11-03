وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة الركبان لتقديم المساعدة لـ 50 ألف سوري

جنيف (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، هيرفيه فيرهوسل، في بيان وزعه على الصحفيين في جنيف اليوم السبت، عن نجاح قافلة المساعدات الإنسانية الأممية في الوصول إلى أكثر من 50 ألف سوري كانوا فروا إلى منطقة الركبان بالصحراء قرب الحدود الأردنية مع سوريا، ولم تصلهم أية مساعدات إنسانية منذ يناير الماضي وكانوا يعيشون في ظروف إنسانية مروعة.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، وكجزء من القافلة المشتركة بين الوكالات أرسل ما مجموعه 43 شاحنة تحمل حصصا غذائية وأكياس القمح ، حيث وصلت هذه القافلة الى المنطقة بالقرب من مخيم الركبان الذي كان يصعب الوصول اليه وسيجري تفريغها على مدى عدة ايام .

وأضاف فيرهوسل ، أن هؤلاء السوريين الذين تقطعت بهم السبل في الركبان لم يتمكنوا من الوصول الى المساعدة الانسانية الا بشكل متقطع حيث أدى انعدام الأمن في جنوب شرق سوريا الى اعاقة طرق النقل، كما كان الوصول عبر الأردن يمثل تحديا كبيرا ولفت الى انه في الفترة الماضية لم يتمكن برنامج الغذاء العالمي وغيره من الجهات الفاعلة في المجال الانساني من الوصول الى المخيم الا من خلال عمليات شحن معقدة ومكلفة عبر الحدود عبر الأردن ونوه فيرهوسل الى ان برنامج الغذاء العالمي كان آخر من استطاع توصيل الأغذية الى الركبان فى يناير 2018 عندما تم تسليم المساعدات من الأردن.

وتابع لمتحدث قائلا، إن هذه القافلة المشتركة بين الوكالات ستقدم مساعدات حيوية للنساء والأطفال والرجال الذين اضطروا للبقاء على قيد الحياة دون أي مساعدة غذائية خلال الأشهر الثمانية الماضية ، وشدد على ان اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ الاممي يحتاج اﻟﯽ اﻟوﺻول اﻟﻣﻧﺗظم اﻟﯽ اﻟﻣﺧﯾم ﻟﻣواﺻﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻐذاء واﻟﻣﯾﺎه وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت اﻟﺗي ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﺑﺷدة هؤلاء العالقين.