قرقاش: سياسات إيران العدوانية وراء عقوبات أمريكا

أبو ظبي (أ ش أ)

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، إن السياسات العدوانية لإيران هي السبب في إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال قرقاش وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن " السياسات العدوانية الإيرانية هي المسؤولة إلى حد كبير عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران".

يأتى ذلك على خلفية العقوبات الأمريكية، والمقرر إعادة فرضها على طهران، الاثنين المقبل، لتشمل قطاعى النفط والبنوك بالنسبة لإيران، وذلك فى محاولة لإجبارها على الدخول فى مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية، والكف عن دعم وكلاء فى صراعات بمناطق مختلفة فى الشرق الأوسط.