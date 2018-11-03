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    الرئيس الأفغاني يجدد دعوته لحركة طالبان للمشاركة في حوار داخلي

    05:09 م السبت 03 نوفمبر 2018
    الرئيس الأفغاني يجدد دعوته لحركة طالبان للمشاركة في حوار داخلي

    الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني

    كابول (أ ش أ)

    جدد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني، اليوم السبت، دعوته لمسلحي حركة طالبان للمشاركة في حوار داخلي بين الفصائل الأفغانية نظرًا لرفض إدارة كابول تسليم قيادة عملية السلام للأجانب.

    وقال عبدالغني خلال اجتماعه مع شيوخ القبائل والزعماء الدينين في عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية- إن الطريق لعملية السلام ممهد سياسيًا كما أن العالم الإسلامي والإقليمي مستعد له.

    وأعرب عبدالغني عن رغبة بلاده في خلق سلام مع باكستان، موضحًا أنه على الدول المجاورة إدراك أن استقرار أفغانستان يصب في مصلحتها.

    وأضاف الرئيس الأفغاني أن حركة طالبان يجب أن تكون مستعدة لخلق حوار داخلي بين الفصائل الأفغانية لعدم السماح للآخرين بفرض سيطرتهم على عملية السلام.

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    حركة طالبان محمد أشرف عبدالغني كابول أفغانستان

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