العاهل السعودي يستعرض مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع في المنطقة

الرياض - أ ش أ

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر العوجا بالدرعية، اليوم السبت، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستجدات الأحداث في المنطقة، والعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

وأعرب آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به مملكة البحرين من دعم أخوي متواصل واهتمام بالغ.

وأكد آل خليفة رفضه القاطع للحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من أي جهة كانت، مطالبا المسؤولين عنها بإيقافها ومنع استمرارها حتى تتبين نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهدف كشف حقائق الأمور.

وجدد تضامنه ومساندته المطلقة للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذا التضامن هو صمام الأمان الذي يثبت جدواه على مر التاريخ ، وهو خيار لا حياد عنه ووجب الالتزام به للمحافظة على مكانة الدين ووحدة الصف وسلامة أوطاننا المتطلعة والملتزمة بأصول التعايش المشترك ونشر وترسيخ السلام بين شعوب العالم أجمع.