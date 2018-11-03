التعاون الإسلامي تدعو البرازيل إلى مراجعة موقفها بشأن نقل سفارتها للقدس

الرياض - (د ب أ):

دعت منظمة التعاون الإسلامي، البرازيل إلى مراجعة موقفها بشأن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وأدانت المنظمة إعلان الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو عزمه نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة، ودعت البرازيل الى إعادة النظر في هذا الموقف غير القانوني، الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين ، في بيان له اليوم السبت، البرازيل باحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالباً بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين.

وكان بولسونارو أعلن أول أمس الخميس عن عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في وقت قريب.