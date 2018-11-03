الجيش اليمني يسيطر على مثلث مران في محافظة صعدة

صنعاء - أ ش أ

تمكنت قوات الجيش اليمني بدعم جوي من التحالف العربي، اليوم السبت، من السيطرة على مثلث مران وقرى كانت تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة صعدة.

وأكد قائد لواء العروبة اللواء عبد الكريم السدعي، في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية، أن قواته نجحت في التقدم إلى مران والسيطرة على مثلث مران وكذلك قرية مروي وقرى مجاورة لها، بعد معارك عنيفة خاضتها مع الحوثيين منذ الجمعة.

وفي سياق أخر، شنت القوات المشتركة اليمنية، اليوم السبت، هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة، بالإضافة إلى المعارك الدائرة في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن مصادر ميدانية إعلانها وقوع انفجارات عنيفة في المدينة جراء القصف المتبادل، حيث يشن المتمردون قصفا مدفعيا باتجاه طريق الساحل، والطريق المؤدي إلى منطقة الكيلو 16 عند قوس النصر شرقي الحديدة، حيث تتمركز القوات المشتركة.

وكانت الساعات الماضية شهدت عدة غارات لمقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات المتمردين في محيط منطقة الكيلو 16.