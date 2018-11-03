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    وصول قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم الركبان السوري

    02:34 م السبت 03 نوفمبر 2018
    وصول قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم الركبان السوري

    أرشيفية

    دمشق - (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بوصول قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى مخيم الركبان الواقع عند الحدود السورية – الأردنية.

    وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن شحنات من المساعدات وصلت على متن قافلة، إلى منطقة المخيم الذي يعاني من أوضاع إنسانية مأساوية، ونقص في الأدوية والأغذية وانعدام الرعاية الصحية، بعد انقطاع المساعدات نتيجة قطع الطرق الواصلة إلى المخيم.

    وأشار المرصد إلى مرافقة حماية روسية مؤلفة من عدة عربات، للقافلة المؤلفة من عدد كبير من السيارات والشاحنات، وسط تجمهر آلاف المواطنين للحصول على المساعدات الإنسانية والغذائية في المخيم .

    وحسب المرصد، يبلغ تعداد سكان المخيم أكثر من 60 ألفاً من مدنيين وعناصر من فصائل عسكرية من الرافضين للتسوية مع النظام، كانوا قد نزحوا إليه في بداية شهر سبتمبر من عام 2015 .

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