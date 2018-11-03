  • عاجل:​هجوم أتوبيس المنيا.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم المنيا منتدى شباب العالم حمدي قنديل الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    سفارة روسيا بالقاهرة تدين حادث المنيا الإرهابي

    02:22 م السبت 03 نوفمبر 2018
    سفارة روسيا بالقاهرة تدين حادث المنيا الإرهابي

    سفارة روسيا بالقاهرة

    القاهرة - أ ش أ

    أدانت سفارة روسيا بالقاهرة، الحادث الإرهابي الذي استهدف الأقباط في محافظة المنيا أمس الجمعة.

    وأعربت السفارة، في تغريدة نشرتها على توتير، عن خالص تعازيها للشعب المصري الصديق ولأسر وأقارب ضحايا الهجوم الإرهابي.

    وتعرضت 3 حافلات تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر أمس الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء و20 مصابًا، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

    ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهداء، مؤكدًا أن الحادث لن ينال من إرادة المصريين في استمرار معركتهم للبقاء والبناء، مؤكدًا عزم الدولة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة.

    وفي فيديو أُذيع في وقت متأخر أمس الجمعة، نعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شهداء الحادث، مؤكدًا على أن "مثل هذا الحادث يزيدنا صلابة".

    هذا المحتوى من

    روسيا حادث المنيا الإرهابي هجوم المنيا سفارة روسيا بالقاهرة

    الخبر التالى:

    وصول قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم الركبان السوري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان