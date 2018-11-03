سفارة روسيا بالقاهرة تدين حادث المنيا الإرهابي

القاهرة - أ ش أ

أدانت سفارة روسيا بالقاهرة، الحادث الإرهابي الذي استهدف الأقباط في محافظة المنيا أمس الجمعة.

وأعربت السفارة، في تغريدة نشرتها على توتير، عن خالص تعازيها للشعب المصري الصديق ولأسر وأقارب ضحايا الهجوم الإرهابي.

وتعرضت 3 حافلات تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر أمس الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء و20 مصابًا، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهداء، مؤكدًا أن الحادث لن ينال من إرادة المصريين في استمرار معركتهم للبقاء والبناء، مؤكدًا عزم الدولة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة.

وفي فيديو أُذيع في وقت متأخر أمس الجمعة، نعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شهداء الحادث، مؤكدًا على أن "مثل هذا الحادث يزيدنا صلابة".