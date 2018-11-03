مقتل جندي أمريكي في هجوم من داخل الجيش الأفغاني في كابول

كابول - (د ب أ):

ذكرت المتحدثة باسم بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ديبرا ريتشاردسون في بيان اليوم السبت أن جنديا أمريكيا قتل، وأصيب آخر في العاصمة الأفغانية كابول.

وتشير تقارير أولية إلى أن المهاجم كان عضوا في الجيش الوطني الأفغاني، وقتل على الفور برصاص قوات أفغانية، حسب البيان.

ولم يكشف الجيش الأمريكي عن المكان المحدد للحادث بعد.

وأضاف البيان أن الجندي المصاب يتلقى حاليا العلاج الطبي ووصف حالته بأنها مستقرة.

ولم يتم الكشف عن هوية الضحيتين بعد، لكن الجيش الامريكي ذكر أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، قتل جندي أمريكي وأصيب آخر في هجوم من داخل الجيش الافغاني على ما يبدو شرق أفغانستان.