الحوثيون: لم نتلق أي دعوة من الأمم المتحدة بشأن جولة مفاوضات جديدة

صنعاء - (د ب أ):

قال محمد عبدالسلام، الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم السبت، إن وفد جماعته لم يتلق أي اتصال أو دعوة من الأمم المتحدة، ولا الأطراف الدولية بشأن جولة جديدة من المفاوضات.

وقال عبدالسلام ، في لقاء مع قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين إن "دعوة أمريكا لوقف العدوان (عمليات التحالف) على اليمن نوع من المزايدة، وإيذانا بدخول مرحلة جديدة من التصعيد".

واعتبر أن "دعوات أمريكا مجرد كذب وافتراء، والميدان يحكي عن تصعيد عسكري أعد له لأشهر"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي لتحالف العدوان مستمر على كافة المستويات".

ولفت إلى أن مواقف أمريكا سبقها تحضير كبير على المستوى العسكري للتصعيد في الساحل الغربي ، موضحا أن "الأمم المتحدة ليست فاعلة والقرار ليس بيدها".

ولفت إلى "أن الحديث الأمريكي عن جولة مفاوضات جديدة هي للمزايدة من أجل تخفيف الضغط العالمي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من معاناة إنسانية فاقت كل التوقعات".

واعتبر عبدالسلام أن "التصعيد العسكري في الساحل يعبر عن فشل تحالف العدوان ولا يمكن أن يحققوا شيئا" ، مضيفا :"على الشعب اليمني أن يثق في جيشه ولجانه الشعبية، وهو اليوم يحصد ثمار صموده ضد دول العدوان".

وكان عبدالسلام قد دعا، أول أمس الخميس الولايات المتحدة الأمريكية إلى "رفع الغطاء السياسي للعدوان على اليمن ووقف الدعم اللوجستي لها والمعلوماتي لبرهنة صدق دعوات مسؤوليها الأخيرة حول الوضع في اليمن".

وجاء ذلك رداً على دعوة وزير خارجية أمريكا لوقف الحرب على اليمن، والعودة إلى طاولة المفاوضات خلال الشهر الجاري.