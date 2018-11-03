وفاة غواص إندونيسي أثناء البحث عن حطام الطائرة المنكوبة

جاكرتا - (د ب أ):

توفى غواص إندونيسي أثناء مشاركته في عملية للعثور على ضحايا وحطام طائرة تابعة لشركة "لايون اير" للطيران، التي سقطت في البحر وعلى متنها 189 شخصًا، حسبما قال قائد فريق الإنقاذ اليوم السبت.

وقال بايو وارداو، رئيس فريق غواصي الإنقاذ الإندونيسي، إنه تم العثور على سيهرول أنتو في البحر فاقد الوعي أمس الجمعة، وأُعلن عن وفاته في المستشفى.

وقال ضابط في البحرية إن سيهرول ربما يكون قد توفى بسبب تخفيف الضغط بشكل غير سليم.

وكانت طائرة شركة "لايون اير" وهي من طراز "بوينج 737 ماكس 8" قد تحطمت في البحر يوم الاثنين الماضي بعد حوالي 13 دقيقة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب 181 وثمانية من أفراد الطاقم.

وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ الوطنية، محمد سياوجي، إن الغواصين رصدوا جسم الطائرة.

وأضاف: "لم أر الصور ولكن قيل لي إنهم رأوا جسم الطائرة".

وتابع: "اكتشفنا أشياء أخرى مهمة، لقد عثرنا على المحركين".

واستعادت فرق البحث يوم الجمعة معدات هبوط الطائرة بعد يوم من انتشال مسجل بيانات الرحلة.

ولا تزال فرق البحث تبحث عن مسجل صوت قمرة القيادة .

جدير بالذكر أن حادث يوم الاثنين هو ثاني حادث مميت لطائرة تتبع لايون اير في خلال 14 عاما.

ففي عام 2004، تخطت طائرة طراز "ماكدونيل دوجلاس إم دي-82" مدرج الطائرات بالمطار في مدينة سولو بجاوة الوسطى، واصطدمت بجبانة ليسفر الحادث عن مقتل 25 شخصا.