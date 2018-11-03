خامنئي: القوة الاقتصادية والعسكرية لأمريكا تؤول إلى زوال

طهران - (د ب أ):

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، إن القوة الصلبة للولايات المتحدة، أي الاقتصادية والعسكرية، بأنها تؤول إلى الزوال.

وأضاف خامنئي، في كلمته لدى استقباله حشدا من التلاميذ والطلبة الجامعيين صباح اليوم السبت، أن القوة العسكرية الأمريكية أصابها الارتباك للغاية، ولذلك تستخدم منظمات مثل بلاكووتر لتحقيق أهدافها العسكرية، كما أن اقتصادها على هذه الشاكلة، أيضًا حيث تعاني من قروض هائلة بلغت 15 تريليون دولار، وعجز في الميزانية وصل إلى 800 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي (دونالد ترامب) ألقى بكل شيء في سوق المزايدات، وقضى على ما تبقى من كرامة بلاده والديمقراطية الليبرالية.

يشار إلى أن إيران انتقدت بشدة إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، وقيامها باعادة فرض عقوبات على طهران.