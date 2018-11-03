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    البرق يودي بحياة سائحة ألمانية في إيطاليا

    01:35 م السبت 03 نوفمبر 2018
    البرق يودي بحياة سائحة ألمانية في إيطاليا

    ارشيفيه

    روما - (د ب أ):

    قال متحدث باسم هيئة الحماية المدنية لوكالة الأنباء الألمانية، إن البرق ضرب المرأة في جزيرة سان بيترو الإيطالية قرب جزيرة ساردينيا الكبيرة.

    وكانت المرأة تتنزه مع زوجها وابنها، بحسب وكالة الأنباء الايطالية (انسا)، عندما اضطرب الجو ما تسبب في إنهاء الأسرة للنزهة.

    وقبل أو يعودوا إلى سيارتهم ضرب البرق المرأة، وقذف بها لعدة أمتار في الهواء.

    هيئة الحماية المدنية جزيرة سان بيترو إيطاليا أمتار ألمانيا

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