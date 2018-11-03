الولايات المتحدة تدين حادث المنيا الإرهابي

القاهرة – (مصراوي):

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي، الذي وقع مساء الأمس، وخلف 7 شهداء 7 مصابين، في هجوم استهدف حافلة في المنيا تقل أقباطًا في محيط دير الأنبا صموئيل.

وفي بيان وصل مصراوي نسخة منه؛ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت "تدين الولايات المتحدة الهجوم القاتل الذي استهدف حافلة متوجهة إلى دير مسيحي قبطي في صعيد مصر. نتوجه بأحر تعازينا لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء، وما زلنا ثابتين في دعمنا لجهود مصر الرامية إلى محاربة الإرهاب والعنف ضد المجموعات الدينية".

وتعرضت 3 حافلات تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر أمس الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء و20 مصابًا، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهداء، مؤكدًا أن الحادث لن ينال من إرادة المصريين في استمرار معركتهم للبقاء والبناء، مؤكدًا عزم الدولة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة.

وفي فيديو أُذيع في وقت متأخر أمس الجمعة، نعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شهداء الحادث، مؤكدًا على أن "مثل هذا الحادث يزيدنا صلابة".