الاحتلال الإسرائيلي ينصب حواجز على مداخل طولكرم شمال الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بنصب الحواجز على مداخلها والمفترقات المؤدية إليها عبر القرى والبلدات المحيطة، واحتجاز المركبات المارة وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تمركزت في حواجزها على مفترق (فرعون) ومدخل (جبارة) على طول طريق الكفريات جنوب طولكرم، وعلى مدخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، ومفترق (بزاريا) وبلعا شرق المحافظة، وعلى طول طريق الجاروشية المؤدية إلى مناطق الشعراوية شمال طولكرم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في الشارع الواصل بين ضاحية ذنابة وعزبة أبو خميش، وأغلقت الطريق الواصل بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرق المدينة، كما أغلقت بشكل كامل حاجز عناب شرق طولكرم، ومنعت كافة السيارات من العبور من كلا الاتجاهين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت كافة المركبات المارة لساعات طويلة وسط إجراءات تفتيش مشددة، ما تسبب في حدوث أزمة واختناقات مرورية في هذه المناطق.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ضاحية اكتابا وذنابة والجاروشية، وفتشت عددا من المنازل والمباني قيد الإنشاء بعد خلع أبوابها.