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    العراق: الحشد الشعبي يعلن العثور على أوكار وأسلحة لداعش غرب سامراء

    11:16 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    العراق: الحشد الشعبي يعلن العثور على أوكار وأسلحة لداعش غرب سامراء

    الحشد الشعبي العراقي

    بغداد - أ ش أ

    أعلن الحشد الشعبي العراقي ،اليوم السبت، العثور على عدد من الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في جزيرة غرب سامراء شمال العاصمة بغداد تحتوي على أسلحة وقنابل هاون وصواريخ "ار بي جي".

    وقال الحشد الشعبي - في بيان ، أوردته قناة ( الإخبارية ) العراقية - " إن قوة من اللواء 313 في الحشد نفذت عملية أمنية أسفرت عن العثور على مضافات ومشاجب كانت تستخدمها العصابات في هجماتها ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين ". مشيرا إلى أن المسح والتطهير مستمر بشكل دائم لضمان عودة الحياة للمناطق المحررة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الحشد الشعبي العراقي بغداد العراق داعش
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