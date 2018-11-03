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    مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم بباكستان

    10:51 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم بباكستان

    أرشيفية

    إسلام آباد - أ ش أ

    أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون إثر تصادم حافلة تقل ركاب بشاحنة في منطقة "زاوا".

    وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى "خوزدار" التعليمي، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا ينتمون إلى القومية الهندوسية، بينهم أطفال ونساء.

    يذكر أن باكستان تواجه حالة من التردي على صعيد سلامة الطرق، بسبب سوء الطرق ونقص صيانة الآليات وتهور السائقين.

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