اندبندنت تطالب بتعليق توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية بسبب حرب اليمن

لندن - (د ب أ):

تناولت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت التعليق على الأزمة الإنسانية في اليمن وطالبت بتعليق توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن " منظمات دولية حذرت من أن أسوأ مجاعة في القرن تنذر بالقضاء على البلاد قريبا"، وتابعت أن اليمن كان بالفعل بلدا فقيرا قبل أن تسقط القنابل عليه.

وذكرت الصحيفة أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك سبعة ملايين طفل يمني مهددون بالموت جوعا " وهذا العدد يفوق إجمالي تعداد سكان اسكتلندا".

ورأت الصحيفة أن رد الفعل على هذا الوضع ينبغي أن يتمثل في وقف الدعم العسكري البريطاني لنظام الحكم في السعودية، على الأقل حتى يسود السلام.

وأضافت الصحيفة أنه من الواضح تماما أن وزراء بريطانيا مصابون بالتردد سواء إزاء تصرف السعودية أو إزاء فشلهم في منع حكامها من الاستمرار في قصف اليمن حتى إخضاعه إن لم يكن عودته مرة أخرى إلى العصر الحجري.