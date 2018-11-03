إصابة 10 عمال مصريين في حادث تصادم بالكويت

الكويت – (أ ش أ):

أصيب 10 عمال مصريين ومواطن كويتي، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين على أحد طرق محافظة الجهراء في الكويت.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى يقودها كويتي الجنسية، وبين حافلة تقل عمالا مصريين على طريق العبدلي بمحافظة الجهراء ووقوع مصابين؛ حيث انتقل رجال المرور، وتبين انقلاب الحافلة بعد اصطدامها بالسيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال مصريين كانوا يستقلون الحافلة، بالإضافة الى الكويتي قائد السيارة الملاكى؛ حيث تم نقلهم الى عدد من المستشفيات القريبة من طريق العبدلى، بواسطة 8 سيارات اسعاف، بينما نقل اثنان من العمال المصريين الى مستشفى الجهراء بواسطتى طائرتي إسعاف جوي، لخطورة حالتهما الصحية.