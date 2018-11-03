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    مصادر سورية: التحالف الدولي يكثف ضرباته الجوية على "داعش" شرقي الفرات

    08:53 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    مصادر سورية: التحالف الدولي يكثف ضرباته الجوية على "داعش" شرقي الفرات

    أرشيفية

    دمشق- أ ش أ:

    أفادت مصادر سورية، اليوم السبت، بأن طائرات التحالف الدولي كثفت ضرباتها الجوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي عند الضفة الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور .

    وقالت المصادر السورية - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " هذه الضربات الجوية تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات لعملية عسكرية ضد داعش في المنطقة، حيث أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات إلى مناطق التماس " .

    يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق وقف حملة "عاصفة الجزيرة" ضد داعش ردا على القصف التركي لمواقعها ولعناصر وحدات الحماية الكردية شرق الفرات .

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    التحالف الدولي غارات جوية تنظيم داعش ريف دير الزور

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