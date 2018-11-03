مصادر سورية: التحالف الدولي يكثف ضرباته الجوية على "داعش" شرقي الفرات
دمشق- أ ش أ:
أفادت مصادر سورية، اليوم السبت، بأن طائرات التحالف الدولي كثفت ضرباتها الجوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي عند الضفة الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور .
وقالت المصادر السورية - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " هذه الضربات الجوية تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات لعملية عسكرية ضد داعش في المنطقة، حيث أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات إلى مناطق التماس " .
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق وقف حملة "عاصفة الجزيرة" ضد داعش ردا على القصف التركي لمواقعها ولعناصر وحدات الحماية الكردية شرق الفرات .
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