مصادر سورية: التحالف الدولي يكثف ضرباته الجوية على "داعش" شرقي الفرات

دمشق- أ ش أ:

أفادت مصادر سورية، اليوم السبت، بأن طائرات التحالف الدولي كثفت ضرباتها الجوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي عند الضفة الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور .

وقالت المصادر السورية - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " هذه الضربات الجوية تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات لعملية عسكرية ضد داعش في المنطقة، حيث أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات إلى مناطق التماس " .

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق وقف حملة "عاصفة الجزيرة" ضد داعش ردا على القصف التركي لمواقعها ولعناصر وحدات الحماية الكردية شرق الفرات .