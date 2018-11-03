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    تجدد المعارك بين قوات المقاومة والحوثيين في الحديدة باليمن

    08:49 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    تجدد المعارك بين قوات المقاومة والحوثيين في الحديدة باليمن

    أرشيفية

    عدن- أ ش أ:

    أفادت مصادر يمنية اليوم السبت، بتجدد المعارك العنيفة بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي في الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة.

    ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية عن المصادر قولها إن المقاومة الوطنية دفعت بتعزيزات من مديريات التحيتا وبيت الفقيه والدريهمي إلى الجبهة المتقدمة في مدينة الحديدة مع بقية تشكيلات المقاومة المشتركة. مضيفة أن قوات المقاومة اليمنية دعت المسلحين الذين أجبرتهم ميليشيات الحوثي على القتال في صفوفها إلى تسليم أنفسهم .

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