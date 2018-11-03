مسؤولون أمريكيون: البنتاجون رفض إرسال جنود إلى حدود المكسيك

واشنطن- أ ش أ:

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" رفضت طلبا من البيت الأبيض الشهر الماضي لإرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك للتصدي لقافلة مهاجرين.

وقال مسؤولون في البنتاجون إن البيت الأبيض طلب قوة احتياطية مخولة بتوفير "السيطرة على الحشود" في المناطق على طول الحدود وحماية أفراد حرس الحدود قبل وصول آلاف المهاجرين إلى الحدود الأمريكية..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت.

وأشار المسؤولون إلى أن "البنتاجون" رفض هذا الطلب لأن وزارة الدفاع شعرت أن المهام المطلوبة تقع خارج نطاق سلطة الجنود الفعلية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إرسال 15 ألف جندي على الحدود مع المكسيك، من أجل وقف تسلل قوافل المهاجرين، محذرا في الوقت ذاته من الجيش الأميركي قد يطلق النار على المهاجرين من أمريكا الوسطى، الذين سيرشقون الحجارة على الجيش خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.