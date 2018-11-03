مسئول عسكري كردي: يجب التصدي لداعش سياسيا وليس عسكريا فقط

بغداد- أ ش أ:

اعتبر مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي أن التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي يجب أن يكون بطرق سياسية وليست عسكرية فقط .

وقال شيخ جنكي، في بيان - نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - إنه "يجب التصدي لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن التنظيم يشهد في الوقت الحالي ضعفا كبيرا وضربات موجعة إلا أنه يظهر بأشكال متعددة .

وأضاف أن " قوات البيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، هزمت التنظيم الارهابي، وأنه وبدعم قوات التحالف الدولي تم ايصال السلاح إلى مدينة كوباني، وتمت هزيمة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية في شرقي كردستان".