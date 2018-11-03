  • عاجل:​هجوم أتوبيس المنيا.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم المنيا منتدى شباب العالم حمدي قنديل الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    مسئول عسكري كردي: يجب التصدي لداعش سياسيا وليس عسكريا فقط

    08:36 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    مسئول عسكري كردي: يجب التصدي لداعش سياسيا وليس عسكريا فقط

    أرشيفية

    بغداد- أ ش أ:

    اعتبر مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي أن التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي يجب أن يكون بطرق سياسية وليست عسكرية فقط .

    وقال شيخ جنكي، في بيان - نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - إنه "يجب التصدي لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن التنظيم يشهد في الوقت الحالي ضعفا كبيرا وضربات موجعة إلا أنه يظهر بأشكال متعددة .

    وأضاف أن " قوات البيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، هزمت التنظيم الارهابي، وأنه وبدعم قوات التحالف الدولي تم ايصال السلاح إلى مدينة كوباني، وتمت هزيمة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية في شرقي كردستان".

    هذا المحتوى من

    مكافحة الإرهاب إقليم كردستان لاهور شيخ جنكي تنظيم داعش

    الخبر التالى:

    مسؤولون أمريكيون: البنتاجون رفض إرسال جنود إلى حدود المكسيك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان