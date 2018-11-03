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    مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بإحدى الصالات الرياضية في فلوريدا

    07:43 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بإحدى الصالات الرياضية في فلوريدا

    أرشيفية

    واشنطن- أ ش أ:

    قال مسؤولون أمنيون إن مسلحا أطلق النار في إحدى الصالات الرياضية لليوجا في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح آخرين.

    وأفاد قائد الشرطة المحلية مايكل ديليو - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن مطلق النار قتل أيضا، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادثة عمل فردي.

    وقال المسؤول الأمني إن "مطلق النار قتل، بعد أن قام على الأرجح بتصويب مسدسه باتجاه نفسه"، لافتا إلى أنه حتى الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي لم يكن قد تم التعرف إلى هوية الرجل.

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    الصالات الرياضية إطلاق نار فلوريدا الولايات المتحدة

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