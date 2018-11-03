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    مسؤول روسي: وزير دفاع كوبا يزور موسكو الشهر الجاري

    07:41 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    مسؤول روسي: وزير دفاع كوبا يزور موسكو الشهر الجاري

    نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف

    موسكو- أ ش أ:

    أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن وزير دفاع كوبا سيزور روسيا قبل نهاية الشهر الجاري لبحث التعاون العسكري التقني بين البلدين.

    وقال بوريسوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن الطرفين اتفقا على أن يزور وزير الدفاع الكوبي روسيا في النصف الثاني من نوفمبر، وأن يحظى بحث التعاون العسكري التقني بين الدولتين "بالمزيد من العناية" أثناء الزيارة.

    وأضاف المسؤول الروسي :"أعتقد أن وزير دفاعنا، سيرغي شويغو، سيلتقي نظيره الكوبي، وأن يحددا محاور التعاون في المستقبل المنظور".

    من جانبه، أكد نائب وزير المالية الروسي، سيرجي ستورتشاك، استعداد موسكو لمنح كوبا قرضا قيمته 38 مليون يورو لأغراض متعلقة بالتعاون العسكري التقني بين البلدين، مشيرا إلى أن وفدا كوبيا مكلفا بتوسيع التعاون في هذا المجال سيزور موسكو بعد أسبوعين لإتمام الاتفاق بين موسكو وهافانا بهذا الشأن.

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