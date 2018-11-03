"تويتر" تحذف نحو 10 آلاف حساب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

واشنطن- أ ش أ:

حذفت شركة "تويتر" أكثر من عشرة آلاف حساب نشر رسائل تثني الناس عن التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي والتي تجرى يوم الثلاثاء المقبل، وبدا بطريق الخطأ أنها من ديمقراطيين بعد أن أبلغ الحزب شركة التواصل الاجتماعي بهذه التغريدات المضللة .

وقال متحدث باسم تويتر - في رسالة عبر البريد الإلكتروني حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - "اتخذنا إجراء بشأن الحسابات والنشاط المذكور على تويتر"، وجرت عمليات الحذف في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر.

وقالت مصادر مطلعة على جهود الحزب الديمقراطي إن "تويتر" حذفت أكثر من عشرة آلاف حساب، وهذا العدد متواضع بالنظر إلى أن "تويتر" كانت قد حذفت من قبل ملايين الحسابات التي اعتبرتها مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

ومع ذلك فإن هذا الحذف يمثل انتصار مبكرا لجهد مازال في بدايته للجنة الديمقراطية للحملات الانتخابية للكونجرس التي تدعم ترشح الديمقراطيين لمجلس النواب الأمريكي.

وقالت المصادر إن اللجنة بدأت هذه الجهود هذا العام ردا على عجز الحزب عن الرد على ملايين الحسابات على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى والتي نشرت معلومات سلبية ومزيفة عن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة السابقة ومرشحي الحزب الآخرين في 2016 .