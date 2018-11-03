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    عبور حوالي 1500 سلفادوري من جواتيمالا إلى المكسيك

    02:55 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    عبور حوالي 1500 سلفادوري من جواتيمالا إلى المكسيك

    أرشيفية

    (المكسيك) (د ب أ)

    عبر نحو 1500 سلفادوري يوم الجمعة من جواتيمالا إلى المكسيك ليشكلوا القافلة الثالثة التي تعبر البلاد باتجاه الولايات المتحدة.

    وسار المهاجرون عبر نهر سوشياتي، الذي يفصل تيكون أومان في جواتيمالا عن سيوداد هيدالجو في المكسيك.

    وتمكنت المجموعة، التي غادرت السلفادور يوم الأربعاء، من العبور دون إلقاء القبض عليها. ثم بدأ المهاجرون في السير نحو بلدة فرونتيرا هيدالجو، التي تقع على بعد حوالي 11 كيلومترًا من الحدود.

    وظل حوالي 200 من أفراد المجموعة على الجسر، للمطالبة بوضع لاجئ في المكسيك.

    سلفادور جواتيمالا المكسيك هجرة غير شرعية

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