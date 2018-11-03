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    حول العالم في 24 ساعة: الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا

    01:01 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا

    الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

    كتب – مصراوي:

    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إرسال العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد، ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالمنيا، ورفع وزارة الخزانة الأمريكية، العقوبات التي فرضتها على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبدالحميد غل، الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

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