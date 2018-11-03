العالم في صور: ترامب يدعو أنصاره لمساندة حزبه في الانتخابات النصفية.. والمهاجرون ينتظرون الخلاص

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من مشاهد لتجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط أنصاره لدعوتهم مساندته في الانتخابات النصفية، ورثاء قادة المجتمع الأمريكي للصحفي السعودي جمال خاشقجي، واستمرار أزمة المهاجرين من أمريكا الوسطى اللذين يحاولون الوصول إلى الولاايت المتحدة.