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    العالم في صور: ترامب يدعو أنصاره لمساندة حزبه في الانتخابات النصفية.. والمهاجرون ينتظرون الخلاص

    12:26 ص السبت 03 نوفمبر 2018
    العالم في صور: ترامب يدعو أنصاره لمساندة حزبه في الانتخابات النصفية.. والمهاجرون ينتظرون الخلاص

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    كتب – مصراوي:

    رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من مشاهد لتجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط أنصاره لدعوتهم مساندته في الانتخابات النصفية، ورثاء قادة المجتمع الأمريكي للصحفي السعودي جمال خاشقجي، واستمرار أزمة المهاجرين من أمريكا الوسطى اللذين يحاولون الوصول إلى الولاايت المتحدة.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة جمال خاشقجي جيري كونولي السعودية الهجرة غير الشرعية الطائرة الماليزية

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