بعد إعلان مقتله.. 6 معلومات عن الزعيم الروحي لحركة طالبان

كتب- محمد عطايا:

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن الشرطة الباكستانية، بمقتل الزعيم الروحي لحركة طالبان باكستان، مولانا سميع الحق، في هجوم بالسكين داخل منزله، اليوم الجمعة.

وقال مولانا حميد الحق، نجل سميع الحق: "لقد حاول والدي، الوصول إلى الاحتجاج الكائن في إسلام أباد، لكنه عاد إلى منزله بسبب إغلاق الطرق.. وفيما كان يستريح في غرفته وقت العصر، خرج سائقه لحوالي 15 دقيقة".

وتابع قائلاً: "عندما عاد السائق، وجد مولانا سميع الحق مقتولاً في فراشه، وجسده مغطى بالدماء".

وأكد حميد الحق أن "والده تعرض للطعن عدة مرات".

كان لرجل الدين الباكستاني مكانة رفيعة بين أنصاره، وتولى العديد من المناصب، وإليكم 6 معلومات عن الأب الروحي لطالبان:

- رجل الدين الباكستاني مولانا سميع الحق، يلقب بـ"أبي طالبان".

- كان رئيسًا للمدرسة الحقانية في شمالي باكستان، حيث درس للعديد من أعضاء الحركة، ومن بينهم مؤسس الجماعة الملا عمر.

- الحق كان عضوًا سابقًا في مجلس الشيوخ ويدير جناحًا في حزب جماعة الأمة الإسلامية، وقريبًا من حزب رئيس الوزراء عمران خان "حركة الانصاف الباكستانية".

- يتبع مولانا الحق آلاف الأنصار من طلبته، فضلًا عن أعضاء طالبان في باكستان وأفغانستان.

- سميع الحق، هو المرشد الروحي والعلمي والمربي لقيادات "طالبان" في باكستان وأفغانستان.

- شغل منصب أمين جمعية علماء الإسلام الباكستانية، ورئيس المدرسة الحقانية، التي تخرج قيادات "طالبان" منها.

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